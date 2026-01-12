ex ilva operaio precipita per 8 metri e muore

Un incidente mortale si è verificato presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, noto come ex Ilva. Claudio Salamida, 47 anni di Alberobello, è precipitato da un'altezza di otto metri dal quinto piano, perdendo la vita. L'episodio si aggiunge alla serie di tragedie che coinvolgono lavoratori in questo sito industriale, evidenziando ancora una volta le questioni di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro.

L'ennesimo lavoratore morto nel siderurgico di Taranto, l'ex Ilva. È precipitato dal quinto piano Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello. Era nell'Acciaieria 2, l'unica attualmente funzionante, dove stava eseguendo alcuni controlli, sembra alle valvole di un convertitore, quando ha ceduto il pavimento, una griglia calpestabile. I sindacati hanno immediatamente incrociato le braccia denunciando le attuali condizioni di lavoro. Anche l'indotto si è fermato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Taranto, precipita nello stabilimento ex Ilva: muore 46enne operaio. I sindacati: «Sciopero di 24 ore». Decaro: «Il Governo intervenga subito». Il cordoglio del sindaco Bitetti - Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello, era addetto al controllo delle valvole dell'Acciaieria 2. lagazzettadelmezzogiorno.it