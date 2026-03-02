Tajani | Usa e Israele hanno deciso in autonomia crisi durerà settimane

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno deciso autonomamente e in modo riservato quando intervenire in risposta alla crisi. Ha precisato che questa decisione riguarda entrambi i paesi e che la durata dell’eventuale conflitto si estenderà per diverse settimane. La comunicazione è stata fatta durante un intervento pubblico in cui ha voluto sottolineare l’indipendenza delle scelte dei due alleati.

Voglio dirlo con chiarezza, Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Germania e Francia hanno detto di non essere stati avvisati, noi siamo stati informati a iniziativa in corso". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione con il. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Vertice Meloni, Salvini e Tajani, l’atteso annuncio: “Hanno deciso”

Manovra, perché la maggioranza si è spaccata e cosa hanno deciso nella notte Meloni, Salvini e TajaniGiorgia Meloni ha deciso di convocare nella un vertice a Palazzo Chigi per sbloccare l'iter della manovra.

Tutto quello che riguarda Tajani.

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele all'Iran, Tajani: Italiani non escano di casa; Antonio Tajani dice che l’Iran ha provocato l’attacco di Israele e Stati Uniti; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente.

Tajani: Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia. La sicurezza degli italiani è prioritàAudizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, interviene anche Crosetto ... repubblica.it

Escalation in Iran, Tajani riunisce una task force su dazi e conseguenze commerciali dopo l’attacco Usa-IsraeleLa Farnesina e la Difesa riferiranno alle Commissioni del Senato sulla situazione in Medio Oriente ... affaritaliani.it

Mentre continuano le esplosioni, la Farnesina si muove. Tajani: “Oggi riunione con ambasciatori e consoli” - facebook.com facebook

Tajani: “In contatto costante con le sedi diplomatiche italiane in Medio Oriente” x.com