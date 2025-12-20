Manovra perché la maggioranza si è spaccata e cosa hanno deciso nella notte Meloni Salvini e Tajani
Giorgia Meloni ha deciso di convocare nella un vertice a Palazzo Chigi per sbloccare l'iter della manovra. Dopo lo stralcio del maxi-emendamento con la stretta sulle pensioni, è in arrivo un nuovo testo riformulato contenente le misure destinate alle imprese (dai fondi Zes a Transizione 5.0). Possibile un altro rinvio del voto al Senato, addirittura al 24 mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manovra, vertice serale tra Meloni, Tajani e Salvini. Schlein: «Si è rotta la maggioranza»| Pensioni, le nuove regole e quelle che restano
Leggi anche: Vertice Meloni, Salvini e Tajani, l’atteso annuncio: “Hanno deciso”
Il ritardo clamoroso di questa manovra non è un fatto tecnico ma nasconde una questione politica. Questo governo rischia l'esercizio provvisorio perchè la manovra arriverà alla Camera a 24 ore dalla fine dell'anno, stanno riscrivendo la manovra prima di disc - facebook.com facebook
Sul cammino della responsabilitàMigliorare la manovra, costruire un Patto “Guardate questa piazza, guardatela davvero, guardate! Questa è la CISL. Siete voi. Sono le vostre storie, la fatica e la dignità di milioni di lavoratrici e lavoratori, di pensionati e x.com
