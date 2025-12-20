Manovra perché la maggioranza si è spaccata e cosa hanno deciso nella notte Meloni Salvini e Tajani

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha deciso di convocare nella un vertice a Palazzo Chigi per sbloccare l'iter della manovra. Dopo lo stralcio del maxi-emendamento con la stretta sulle pensioni, è in arrivo un nuovo testo riformulato contenente le misure destinate alle imprese (dai fondi Zes a Transizione 5.0). Possibile un altro rinvio del voto al Senato, addirittura al 24 mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

