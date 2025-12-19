Vertice Meloni Salvini e Tajani l’atteso annuncio | Hanno deciso

Palazzo Chigi illuminato, ingressi blindati, telefoni che squillano senza sosta. Dentro, a porte chiuse, i big del governo riuniti in un faccia a faccia serale che nessuno vuole sottovalutare. Poche indiscrezioni, molte attese: è qui che si decide un pezzo importante dei prossimi mesi per il Paese. Non è una semplice riunione di routine, ma un passaggio definito da più parti come uno dei più delicati di queste settimane. Sul tavolo non ci sono solo numeri e tabelle, ma scelte che toccano direttamente famiglie, stipendi, pensioni, imprese. E soprattutto, gli equilibri interni della maggioranza che sostiene il governo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

