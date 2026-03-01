Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la durata degli attacchi di Usa e Israele dipende dall’Iran, con particolare attenzione ai temi nucleari e ai missili. Ha inoltre riferito che numerosi Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo per i rientri in Italia, e che si sta cercando di gestire la situazione nel modo più efficace possibile, nonostante le difficoltà operative.

La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano gli attacchi, la nostra ambasciata è operativa per assistere circa 400 italiani stanziali e circa 70 non stanziali e sono seguiti attentamente. Dipenderà dall'Iran quanto dureranno gli attacchi americani", così Tajani in un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tajani: dipende dall'Iran quanto dureranno attacchi Usa e Israele, temi sono atomica e missili

Leggi anche: Iran, Khamenei è stato ucciso. Nuova ondata di attacchi a Teheran. Larijani: «Oggi colpiremo Usa e Israele con una forza mai vista prima». Londra: «Due missili lanciati dal regime verso Cipro»

Leggi anche: Attacco Israele-Usa all’Iran, un italiano ad Abu Dhabi: “Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casa”

Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”

Contenuti utili per approfondire Tajani.

Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; USA e Israele attaccano l'Iran: governo preoccupato, opposizioni contrarie; Attacco Israele, Tajani: Con l'Iran non sarà una guerra lampo; Iran, Tajani: Nessun italiano coinvolto negli attacchi. Non sarà una guerra lampo – video.

Tajani: dipende dall'Iran quanto dureranno attacchi Usa e Israele, temi sono atomica e missiliPer i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano ... ilgiornale.it

Tajani: Guerra in Iran, non ci sono militari o civili italiani coinvoltiAd Abu Dhabi è stato colpito un edifico vicino alla nostra ambasciata. Non ci sono stati feriti fra i nostri connazionali. Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno ch ... ilgiornale.it

Sky tg24. . Punto stampa serale del ministro degli Esteri Tajani che ha rassicurato sul fatto che tutti gli italiani nel Golfo sono assistiti ma ha anche parlato di situazione "critica e complicata" - facebook.com facebook

Crosetto rientra da Dubai, Tajani domani in Senato. Schlein: "L'amicizia con Trump non è bastata ad avvertirci" - @e_cicchetti x.com