Tajani in audizione scintille con Conte | Trump la chiamava Giuseppi…Di cosa mi dovrei vergognare? Del cappellino Maga? Urla dai banchi M5s

Durante un’audizione al Senato sulla situazione in Iran, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sono stati ascoltati in un clima teso. Tajani ha avuto un momento di confronto acceso con un collega del Movimento 5 Stelle, che ha urlato dai banchi. In precedenza, Tajani aveva replicato a Conte con parole dure, chiedendosi di cosa dovesse vergognarsi e facendo riferimento a un cappellino.

Scintille in commissione al Senato, durante l'Audizione dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sulla situazione in Iran. Il ministro degli Esteri ha attaccato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che sottolineava la posizione subordinata dell'Italia rispetto a Washington. "Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi sì.", ha attaccato Tajani. Immediate le urla dai banchi M5s con Tajani che ha continuato (riferendosi alle parole del leader M5s che parlava del berretto Maga ndr.): "Io non mi vergogno di niente, ma di cosa mi dovrei vergognare? Me lo venga a dire.