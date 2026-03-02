Tajani e Crosetto al Senato | Usa e Israele hanno deciso in autonomia Il rischio nucleare è una minaccia imminente

Al Senato, i ministri Tajani e Crosetto hanno affermato che Stati Uniti e Israele hanno preso decisioni autonome e riservate riguardo ai loro interventi. Tajani ha specificato che il rischio nucleare rappresenta una minaccia immediata, sottolineando la posizione dei due paesi senza entrare in dettagli sui tempi o le modalità di eventuali azioni future.

“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato sull’operazione militare in Iran e la situazione nel Golfo Persico. “Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi come tedeschi e polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata”. Parole che mettono a tacere le polemiche pretestuose delle opposizioni sulla presunta irrilevanza italiana nello scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

