Tajani e Crosetto al Senato | Usa e Israele hanno deciso in autonomia Il rischio nucleare è una minaccia imminente

Da secoloditalia.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Senato, i ministri Tajani e Crosetto hanno affermato che Stati Uniti e Israele hanno preso decisioni autonome e riservate riguardo ai loro interventi. Tajani ha specificato che il rischio nucleare rappresenta una minaccia immediata, sottolineando la posizione dei due paesi senza entrare in dettagli sui tempi o le modalità di eventuali azioni future.

“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato sull’operazione militare in Iran e la situazione nel Golfo Persico. “Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi come tedeschi e polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata”. Parole che mettono a tacere le polemiche pretestuose delle opposizioni sulla presunta irrilevanza italiana nello scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

tajani e crosetto al senato usa e israele hanno deciso in autonomia il rischio nucleare 232 una minaccia imminente
© Secoloditalia.it - Tajani e Crosetto al Senato: “Usa e Israele hanno deciso in autonomia. Il rischio nucleare è una minaccia imminente”

Iran, Tajani: "Usa e Israele hanno deciso in autonomia e riservatezza"“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire.

Tajani: "Usa e Israele hanno deciso in autonomia, crisi durerà settimane"Voglio dirlo con chiarezza, Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire.

Tutti gli aggiornamenti su Tajani.

Temi più discussi: Crosetto riferirà con Tajani domani alle commissioni di Camera e Senato; Iran, Tajani: Crosetto? Non sapevo. Noi avvisati a attacco iniziato; Crosetto rientra da Dubai, Tajani domani in Senato. Schlein: L'amicizia con Trump non è bastata ad avvertirci; Gli italiani nel Golfo, tra paura e diplomazia. E scoppia il caso Crosetto.

tajani e crosetto alCrosetto e Tajani in audizione al Senato, Salvini: 'Non conta chi è stato avvisato per primo'Il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Esteri Antonio Tajani saranno in audizione in Commissione al Senato, alle 15 di oggi, in merito alla situazione internazionale in Medio Oriente. ansa.it

tajani e crosetto alLa diretta video dei ministri Tajani e Crosetto sulla crisi in Iran e Medio OrientePer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.