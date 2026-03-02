Iran Tajani | Usa e Israele hanno deciso in autonomia e riservatezza

Il ministro degli Esteri ha affermato che gli Stati Uniti e Israele hanno preso autonomamente e in modo riservato le decisioni riguardo ai loro interventi. Ha sottolineato che queste scelte sono state fatte senza coinvolgimento diretto di altri paesi o organismi internazionali. La dichiarazione si concentra sulla natura indipendente delle decisioni prese da entrambe le nazioni.

“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati a operazione iniziata. Io, come ho subito riferito al presidente del Consiglio, sono stato contattato dal ministro degli Esteri israeliano Saar, che mi ha informato di quanto stava avvenendo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nell’informativa urgente sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

