Tajani a Conte bagarre in Commissione | Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel

Durante una riunione in Commissione, il ministro ha risposto a un intervento di un altro politico, dichiarando di non essere andato in ginocchio dalla Merkel e affermando di non vergognarsi di nulla. La discussione si è accesa, con toni accesi e scontri diretti tra i presenti. La discussione ha coinvolto anche altri membri, creando un clima di tensione tra le parti.

La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto. Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a dire! Me lo venga a dire di cosa mi devo vergognare! Ma il cappellino era un regalo! Io non sono andato né in ginocchio dalla Merkel, come ha fatto lei, né da Trump! Lei è andato in ginocchio sotto banco a dire alla signora Merkel: "Ci penso io a accontentare tutti", così Antonio Tajani rivolgendosi a Giuseppe Conte durante un'informativa sulla situazione in Iran e in Golfo al Senato. Courtesy: Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel" Leggi anche: Caso Signorini, parla Antonio Medugno: "Non ci sono mai andato a letto, sono andato a casa sua perché manipolato dal mio ex manager, scelta ingenua" "Covid, Conte, Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare"Da titolare dello Sviluppo economico il grillino Stefano Patuanelli approvò l’acquisizione da parte del suo ministero dell’ingresso in nel polo... Tajani a Conte, bagarre in Commissione: Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel