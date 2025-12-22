Covid Conte Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare

Da titolare dello Sviluppo economico il grillino Stefano Patuanelli approvò l’acquisizione da parte del suo ministero dell’ingresso in nel polo biotech a Siena che avrebbe dovuto dare all’Italia le cellule monoclonali necessarie per evitare il secondo lockdown. Così no fu, come ha ricostruito il Giornale. E così Fratelli d’Italia chiede le sue dimissioni dalla commissione Covid. Ne parliamo con il senatore Antonella Zedda. L’inchiesta de Il Giornale sui monoclonali ha rivelato i rapporti opachi tra politica, interessi economici e scelte sanitarie. La Commissione le prenderà sul serio? «Le prende estremamente sul serio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Covid, Conte, Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare" Leggi anche: Covid, avviso a Conte e a Boccia: “Si dimettano dalla commissione e si facciano audire” Leggi anche: "Conte e Boccia lascino la commissione Covid", l'affondo Fdi da Atreju La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. "Covid, Conte, Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare" - Zedda (Fdi): dalle audizioni e dalle inchieste del Giornale troppe ambiguità su cui vogliamo fare chiarezza ... msn.com

