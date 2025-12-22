Covid Conte Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da titolare dello Sviluppo economico il grillino Stefano Patuanelli approvò l’acquisizione da parte del suo ministero dell’ingresso in nel polo biotech a Siena che avrebbe dovuto dare all’Italia le cellule monoclonali necessarie per evitare il secondo lockdown. Così no fu, come ha ricostruito il Giornale. E così Fratelli d’Italia chiede le sue dimissioni dalla commissione Covid. Ne parliamo con il senatore Antonella Zedda. L’inchiesta de Il Giornale sui monoclonali ha rivelato i rapporti opachi tra politica, interessi economici e scelte sanitarie. La Commissione le prenderà sul serio? «Le prende estremamente sul serio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

covid conte boccia e patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare

© Ilgiornale.it - "Covid, Conte, Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare"

Leggi anche: Covid, avviso a Conte e a Boccia: “Si dimettano dalla commissione e si facciano audire”

Leggi anche: "Conte e Boccia lascino la commissione Covid", l'affondo Fdi da Atreju

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

covid conte boccia patuanelli"Covid, Conte, Boccia e Patuanelli si dimettano dalla commissione per farsi interrogare" - Zedda (Fdi): dalle audizioni e dalle inchieste del Giornale troppe ambiguità su cui vogliamo fare chiarezza ... msn.com

covid conte boccia patuanelli"Conte e Boccia lascino la commissione Covid", l'affondo Fdi da Atreju - «La presenza in commissione d’inchiesta Covid di chi ha gestito la pandemia è l’ennesimo schiaffo in faccia a tutti i cittadini italiani, in particolare a tutti coloro che hanno perso un loro caro dur ... msn.com

Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dito contro il governo Conte - Roma, 19 febbraio 2025 – Nei lavori della commissione Covid “sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha ... quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.