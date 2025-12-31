Caso Signorini parla Antonio Medugno | Non ci sono mai andato a letto sono andato a casa sua perché manipolato dal mio ex manager scelta ingenua

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, commenta il caso Signorini. In un’intervista al Corriere della Sera, Medugno spiega di essere stato manipolato dal suo ex manager e di aver deciso di parlare pubblicamente, affermando di non aver mai avuto rapporti intimi con Signorini. La vicenda coinvolge anche una denuncia per violenza sessuale contro il conduttore, suscitando attenzione e riflessioni sulla tutela delle persone coinvolte.

Caso Signorini, parla Antonio Medugno. Dopo aver rilasciato un'intervista a Corriere della Sera, l'ex gieffino ha deciso di parlare pubblicamente della vicenda che lo vede coinvolto, con la denuncia, da parte sua, nei confronti del conduttore del Grande Fratello per violenza sessuale ed. Caso Signorini, parla Antonio Medugno: "Non ci sono mai andato a letto, sono andato a casa sua perché manipolato dal mio ex manager, scelta ingenua" - In lungo video social, l'ex gieffino dà la sua versione della vicenda che lo ha portato a denunciare Alfonso Signorini

Caso Signorini, parla Medugno: "Mai andato al letto con lui, ero manipolato dal mio manager" - "Voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta e né dopo, mai". adnkronos.com

Antonio Medugno sul caso Signorini: “Sono stato ingenuo ad andare a casa sua, temevo di bruciarmi il lavoro” - Antonio Medugno in un video svela perché ha denunciato Alfonso Signorini dopo quattro anni dalla sua partecipazione al GF Vip e sottolinea di non esserci ... fanpage.it

Alfonso Signorini SPARITO: Instagram chiuso dopo le accuse e il gesto di BELEN

"Quando temi di bruciarti opportunità lavorative, non ragioni sempre in modo lucido" Antonio Medugno in un video pubblicato su Instagram pochi minuti fa rompe il silenzio sul caso Signorini che lo vede coinvolto - facebook.com facebook

Signorini su Chi evita il caso Medugno: "Il principio resta lo stesso di sempre: donare senza pretendere" x.com

