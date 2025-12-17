Bignami | Italia protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita? – Il video

L'Italia al centro dell'attenzione politica e diplomatica, tra tentativi di seduzione e alleanze in evoluzione. In un contesto di sfide e scelte decisive, le vicende di Conte, Merkel e i protagonisti di oggi svelano le complesse dinamiche che plasmano il nostro paese. Un racconto di momenti chiave e decisioni che segnano il cammino italiano nel panorama internazionale e interno.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "L'Italia era protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita al bancone di un bar? O quando gli ex alleati mandavano a processo il proprio ministro lavandosene le mani?", lo ha detto Bignami di FdI in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

