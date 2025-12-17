Bignami | Italia protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita? – Il video

L'Italia al centro dell'attenzione politica e diplomatica, tra tentativi di seduzione e alleanze in evoluzione. In un contesto di sfide e scelte decisive, le vicende di Conte, Merkel e i protagonisti di oggi svelano le complesse dinamiche che plasmano il nostro paese. Un racconto di momenti chiave e decisioni che segnano il cammino italiano nel panorama internazionale e interno.

Bignami: Italia protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita? – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "L'Italia era protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita al bancone di un bar? open.online

Bignami: Ad Atreju non abbiamo avuto la fortuna di sentire Schlein. Non l'abbiamo vista arrivare - (Agenzia Vista) "La sinistra oggi che è all'opposizione ha tutte le risposte ai problemi che ha creato quando era al Governo. stream24.ilsole24ore.com

Bignami Italia protagonista quando Conte cercava di sedurre Merkel con un Margarita

Fratelli d'Italia Camera. . Galeazzo Bignami Schlein quando parla di sanità e di salari si riferisce a quando loro erano al Governo La sinistra oggi ha le risposte ai problemi che ha creato quando governava. Gli italiani non sono più disposti a votarvi, siamo il - facebook.com facebook

Galeazzo #Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, decisamente RIDICOLO… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.