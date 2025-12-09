Cassano senza peli sulla lingua | Juve squadra scarsa con giocatori che non possono stare nella Juve Voglio qualcosa in più da Spalletti!

Cassano, a Viva El Futbol, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli. La sconfitta contro il Napoli ha lasciato strascichi pesanti e Antonio Cassano, nel consueto appuntamento con Viva El Futbol, non ha fatto sconti a nessuno. L’ex attaccante ha analizzato il momento della Juventus con la sua proverbiale schiettezza, distribuendo responsabilità tra dirigenza e panchina, e bocciando severamente alcune scelte tattiche viste al “Maradona”. L’attacco alla società: “Comolli e gli algoritmi”. Il primo bersaglio della critica è la costruzione della rosa. Cassano punta il dito contro l’Amministratore Delegato Damien Comolli: “ La squadra è stata fatta da lui con gli algoritmi, ma è una squadra scarsa con giocatori che non possono giocare nella Juve “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

