Sviluppo Sud Catania vittoria importante contro Lagonegro

La Sviluppo Sud Catania ha ottenuto una vittoria importante contro Rinascita Lagonegro durante l'incontro casalingo, inaugurando così il ciclo di partite interne. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra catanese, che ora si prepara alle prossime sfide nel campionato. La gara si è svolta in una delle strutture sportive della città, davanti al pubblico locale.

La Sviluppo Sud Catania inaugura il doppio impegno interno con una vittoria pesante contro la Rinascita Lagonegro. Al PalaCatania finisce 3-1 per i rossazzurri, che mettono in tasca tre punti fondamentali in chiave classifica. Nei primi due set Catania gioca una pallavolo solida e concreta. A fine gara coach Paolo Montagnani sottolinea l'importanza del successo contro una diretta concorrente, evidenziando la qualità del lavoro a muro e in difesa nei primi due set e il valore del break. CATANIA – Serata complicata in terra siciliana per la Rinascita Volley Lagonegro. Al PalaCatania i ragazzi di Waldo Kantor cedono 3-1 (25-20, 25-15, 16-25, 25-16) contro una Sviluppo Sud Catania.