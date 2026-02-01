Sviluppo Sud Catania corsara a Fano | vittoria pesantissima

La Sviluppo Sud Catania vince in trasferta a Fano, battendo 3-1 l’Essence Hotel Fano. È una vittoria importante che avvicina i playoff e dà una spinta mentale alla squadra. La partita si è messa subito bene, con i catanesi che hanno preso il comando fin dall’inizio. La squadra ha mostrato grinta e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali in chiave classifica.

Tre punti che valgono oro, non solo per la classifica, ma anche per la testa: la Sviluppo Sud Catania ora sa di potersela giocare fino in fondo Tre punti che profumano di playoff e di svolta mentale. La Sviluppo Sud Catania espugna il campo dell'Essence Hotel Fano imponendosi 3-1 e manda un segnale forte al campionato. Contro una diretta concorrente, dopo settimane complicate e due tie break consecutivi, i ragazzi di Montagnani trovano una vittoria di carattere, maturità e grande solidità. L'avvio sorride ai padroni di casa, che conquistano il primo set 25-19 sfruttando muri e servizi efficaci.

