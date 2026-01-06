Terremoto in Italia nuova scossa | Svegliati nel cuore della notte

Nella notte recente, una nuova scossa di terremoto ha interessato le zone della Campania, in particolare l’area flegrea e il nord di Napoli. Le vibrazioni hanno svegliato i residenti, creando preoccupazione e attenzione sulla sicurezza sismica della regione. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie in caso di eventi sismici.

– Nel cuore della notte, il silenzio è stato interrotto da un boato improvviso e da una serie di vibrazioni che hanno attraversato le abitazioni della zona flegrea e dell’area nord di Napoli. Molti residenti sono stati destati bruscamente dal sonno, riferendo di essersi svegliati di colpo nel momento in cui vetri, porte e arredi hanno iniziato a tremare con insistenza. In quei secondi, percepiti come molto più lunghi della loro reale durata, numerose persone hanno lasciato il letto per raggiungere corridoi, porte d’uscita o punti ritenuti più sicuri all’interno delle case, nell’attesa che l’oscillazione terminasse. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto in Italia, nuova scossa: “Svegliati nel cuore della notte” Leggi anche: Italia, terremoto in piena notte: la scossa e il rimbombo Leggi anche: Italia, scossa di terremoto nella notte: la zona colpita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terremoto di magnitudo 3.5 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana; Terremoto MARCHE, scossa di magnitudo stimata 5.1 a Rapagnano, tutti i dettagli; Terremoto Marche oggi, serie di scosse nel Maceratese: la più forte è di magnitudo 3.8; Terremoto oggi a Macerata, scossa di magnitudo 3.8 sveglia i cittadini nella notte: Boato e decine di repliche. Terremoto ai Campi Flegrei: Registrata una Scossa di Magnitudo 3.1 - Questo evento sismico ha suscitato preoccupazione nella popolazione locale, sottolineando l'importanza ... notizie.it

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.5 fra Emilia Romagna e Toscana, dati in tempo reale - Nord Italia, con epicentro localizzato nei pressi di Verghereto (FC), nella regione Emilia- inmeteo.net

Terremoto oggi, scosse avvertite nelle Marche, in Calabria, Campania e Sicilia: doppio sciame sismico in corso. Epicentri e dati ufficiali Ingv - Scosse di terremoto avvertite oggi 5 gennaio 2026 in Italia: nelle Marche, in Calabria, Campania e Sicilia, con due sciami sismici - centrometeoitaliano.it

Coppa Italia Bluenergy: la finale di Gemona del Friuli nel 50° anniversario del terremoto - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 2.9 ore 13:54 IT del 05-01-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.8 Km #INGV_44909642 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.