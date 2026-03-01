Le esplosioni le scie dei missili e l’allarme sullo smartphone | la testimonianza di un friulano bloccato ad Abu Dhabi

Un cittadino friulano rimasto bloccato ad Abu Dhabi descrive una situazione caotica, con esplosioni, scie di missili e un allarme sullo smartphone. Secondo la sua testimonianza, non ci sono comunicazioni ufficiali e riceve solo due o tre messaggi al giorno. La sua descrizione evidenzia il senso di confusione e incertezza che si vive nella zona in questo momento.

“Qui la situazione è un bel casino. Non ci sono informazioni ufficiali, arrivano solo due o tre messaggi al giorno. Poi guardi fuori e senti i colpi dei missili che esplodono in aria”. È questa l’istantanea in tempo reale della situazione negli Emirati Arabi Uniti dopo l’ondata di attacchi iraniani che ha interessato l’area del Golfo nelle ultime ore. La testimonianza è quella di Andrea Colussi, udinese in rientro dall’India dopo un viaggio di lavoro, e bloccato da ieri, sabato 28 febbraio, ad Abu Dhabi. Colussi era partito sabato mattina da Mumbai con Etihad Airways. Lo scalo previsto ad Abu Dhabi doveva essere solo una tappa verso Roma Fiumicino e poi Ronchi dei Legionari. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

