Alla stazione di Tivoli sono comparse delle scritte antisemite

Alla stazione ferroviaria di Tivoli sono state ritrovate scritte e simboli di matrice antisemita, tra cui frasi offensive e svastiche. Questo episodio evidenzia un gesto di intolleranza che richiede attenzione e sensibilizzazione. È importante ribadire l'importanza del rispetto e della convivenza civile per contrastare ogni forma di odio e discriminazione nella comunità.

"Kill the muslim", "Kill the jaw", e anche "Juden Raus", oltre a svastiche e simboli nazifascisti. Le scritte antisemite sono comparse alla stazione ferroviaria di Tivoli. Condannato l'accaduto dal partito Socialista e dal partito Democratico del comune della provincia nord est della Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Sinagoga vandalizzata con scritte antisemite a Monteverde, Gualtieri: “Gesto infame” Leggi anche: Nuove scritte antisemite a Roma. E la procura indaga per odio razziale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Svastiche e scritte antisemite nei sottopassi della stazione: condanna a Tivoli per il ritorno dei simboli dell’odio; Tivoli, svastiche e scritte antisemite nei sottopassi della stazione; Tivoli – Risveglio shock in città: svastiche e scritte antisemite sui muri della stazione – FOTO; Tivoli - Svastiche e scritte antisemite alla stazione, il Sindaco: “Gesto ignobile. Ho chiesto rimozione ad FS”. Svastiche e scritte antisemite nei sottopassi della stazione: condanna a Tivoli per il ritorno dei simboli dell’odio - Chi è sceso in stazione per andare al lavoro, per raggiungere Roma o semplicemente per accompagnare un familiare al treno, si è trova ... msn.com

