Svastiche e scritte razziste sul ponte pedonale

Sul ponte pedonale sono comparse svastiche e scritte razziste, tra cui insulti all'Islam e richieste di rimpatrio per gli immigrati. Questi atti di vandalismo evidenziano un clima di tensione e intolleranza, suscitando preoccupazione nella comunità locale e riaccendendo il dibattito sulla gestione dei fenomeni migratori e il rispetto dei valori di convivenza civile.

Svastiche e scritte che vanno dal "no all'islam" al caldeggiare la remigrazione, azione che vorrebbe il ritorno al luogo d'origine degli immigrati arrivati su suolo italiano. Sono alcune frasi che si possono leggere sul ponte pedonale del Grugnotorto - che sovrasta la tangenziale nord verso Nova. Monzatoday.it Svastiche e scritte razziste sul ponte pedonale - Svastiche e scritte che vanno dal "no all'islam" al caldeggiare la remigrazione, azione che vorrebbe il ritorno al luogo d'origine degli immigrati arrivati su suolo italiano. monzatoday.it

