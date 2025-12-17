Così l’Europa cerca di colmare il divario con Usa e Cina Il Biotech act visto da Greco

L'Europa si impegna a colmare il divario con Usa e Cina nel settore biotech. Con la recente pubblicazione del primo atto del Biotech Act, si apre una nuova fase di crescita e innovazione, puntando a rafforzare il comparto e a posizionarsi come protagonista globale. Un passo fondamentale che potrebbe trasformare il panorama delle biotecnologie nel continente.

L'uscita, proprio ieri, del primo atto del Biotech act europeo segna una tappa importante per lo sviluppo delle biotecnologie in Europa. Si tratta di un quadro normativo omogeneo, lungamente atteso dal settore, che punta a sostenere e rafforzare le biotecnologie e la biomanifattura nell'Unione europea, con un'attenzione prioritaria all' healthcare. Colmare il divario che separa l'Europa dai grandi competitor. Gli obiettivi delineati dalla Commissione sono ambiziosi: migliorare la competitività e promuovere l'innovazione; semplificare i processi regolatori riducendo la frammentazione; rafforzare la sicurezza e la bio-difesa; affrontare la carenza di competenze specializzate; facilitare l'accesso ai finanziamenti.

