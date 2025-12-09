ICO Suoni del Sud stagione 2025 2026 | appuntamento con i musicisti del Conservatorio Umberto Giordano
La quarta stagione concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud rinnova il suo appuntamento fisso con le eccellenze del territorio. Venerdì 12 dicembre alle 20.30 al Teatro Giordano di Foggia, è in programma il concerto ‘Metti una sera con il Conservatorio’, un evento unico che unisce due. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Accademia Filarmonica: si inaugura la stagione con Suoni di Spagna
Stagione ICO 'Suoni del Sud', appuntamento con il chitarrista Giulio Tampalini
Orchestra Suoni del Sud, stagione 2025/2026: appuntamento con il magico mondo dell'Operetta
Volti, voci, suoni, grandi artisti internazionali e la forza della musica della nostra Regione: questa è stata la Stagione Concertistica 2025. Scorrete il carosello, chiudete gli occhi e rivivete la magia insieme a noi. Qual è stato il vostro concerto preferito? Foto di F - facebook.com Vai su Facebook
ICO Suoni del Sud, stagione 2025/2026: appuntamento con ‘Il Cuore ribelle di Carmen’ - La musica, la seduzione e il tragico destino della sigaraia più famosa dell'opera: l'Orchestra Suoni del Sud dedica l'ultimo appuntamento del mese della sua quarta stagione concertistica al genio di G ... foggiatoday.it scrive
