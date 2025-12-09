ICO Suoni del Sud stagione 2025 2026 | appuntamento con i musicisti del Conservatorio Umberto Giordano

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta stagione concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud rinnova il suo appuntamento fisso con le eccellenze del territorio. Venerdì 12 dicembre alle 20.30 al Teatro Giordano di Foggia, è in programma il concerto ‘Metti una sera con il Conservatorio’, un evento unico che unisce due. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

