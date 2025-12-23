Al Teatro Giordano appuntamento con il ‘Gran Galà di Capodanno’ dell' orchestra ' Suoni del Sud'
Il Teatro Giordano ospita il ‘Gran Galà di Capodanno’ dell’orchestra ‘Suoni del Sud’. La quarta stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica territoriale si conclude martedì 30 dicembre alle 20, offrendo un appuntamento musicale di qualità. Un’occasione per ascoltare, in un ambiente raccolto, le esecuzioni che segnano la chiusura di un anno musicale e l’inizio di uno nuovo.
