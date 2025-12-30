Fiano Pd | Hannoun? La sinistra ora apra gli occhi sul mondo pro Pal

Emanuele Fiano, ex deputato del Pd e presidente di Sinistra per Israele, commenta la vicenda di Mohammad Hannoun, sottolineando la differenza tra il rispetto del processo legale e le considerazioni etiche. Fiano invita la sinistra a riflettere sul contesto internazionale e sul ruolo di sensibilità e responsabilità nel dibattito pubblico, evidenziando l’importanza di un’analisi equilibrata e rispettosa delle procedure giudiziarie.

Roma. Da una parte c’è il piano legale, “e da garantista convinto aspetto l’esito dei processi”. Dall’altro c’è quello etico, “e qui Mohammad Hannoun e i suoi accoliti sono già colpevoli”, dice al Foglio Emanuele Fiano, ex deputato del Pd e presidente di Sinistra per Israele. “Non so se sia più grave aver finanziato il terrorismo, aver truffato delle persone che credevano in buona fede di fare beneficenza per i gazawi o definire il 7 ottobre un atto resistenza paragonabile alla rivolta partigiana contro il nazifascismo. Dell’ultima siamo certi: quel signore ha detto e ridetto cose spaventose, aveva anche ricevuto un Daspo urbano da Milano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fiano (Pd): “Hannoun? La sinistra ora apra gli occhi sul mondo pro Pal” Leggi anche: Prodi: "I pro Pal a Venezia sono dei matti". Delrio: "La sinistra prenda posizione". Un Pd per Fiano Leggi anche: Sinistra antisemita, ecco le prove: il video dei pro-Pal comunisti che impediscono all’ebreo Fiano (Pd) di parlare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fiano (Pd): “Hannoun? La sinistra ora apra gli occhi sul mondo pro Pal” - Il presidente di Sinistra per Israele: “La questione profonda, in area dem, è non aver capito che fra le migliaia di persone scese in strada a manifestare per la Palestina si è sempre annidata una par ... ilfoglio.it

