turchia recuperata la scatola nera del jet precipitato con a bordo il capo di stato maggiore della libia

Prima del disastro, il Falcon aveva inviato una richiesta di un atterraggio di emergenza mentre sorvolava il distretto di Haymana ad Ankara. Purtroppo, però, l'aereo non è riuscito a raggiungere per tempo la pista. Le ricerche del Falcon 50 sono partite immediatamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Turchia, capo di Stato Maggiore libico muore in un incidente aereo. Trovata la scatola nera del jet - Secondo le autorità turche, l’aereo aveva richiesto l’atterraggio di emergenza a causa di un guasto elettrico. milanofinanza.it