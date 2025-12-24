Turchia recuperata la scatola nera del jet precipitato con a bordo il capo di Stato maggiore della Libia
Prima del disastro, il Falcon aveva inviato una richiesta di un atterraggio di emergenza mentre sorvolava il distretto di Haymana ad Ankara. Purtroppo, però, l'aereo non è riuscito a raggiungere per tempo la pista. Le ricerche del Falcon 50 sono partite immediatamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
