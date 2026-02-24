Doppio incidente mortale a Monza nel 2024 la perizia della scatola nera slitta ancora È la quarta volta

Il ritardo nella consegna della scatola nera ha causato un'ulteriore proroga nell'analisi, ostacolando la ricostruzione dell’incidente che ha provocato la morte di due motociclisti a Monza nel luglio 2024. La casa madre del veicolo all’estero non ha ancora inviato i dati necessari, rallentando così l'esame cinematica. La perizia, ormai alla quarta proroga, dovrebbe concludersi entro maggio, lasciando ancora incerte le cause precise dello scontro.

Monza, 24 febbraio 2026 - Quarta proroga, fino a maggio, per colpa dell'analisi della “scatola nera” del suv da parte della casa madre della vettura all'estero che tarda ad arrivare, per avere l'esito della perizia cinematica per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che nel luglio 2024 è costato la vita a due centauri in viale Battisti a Monza. Era l'ottobre del 2024 quando la gup del Tribunale di Monza Elena Sechi ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco con i consulenti nominati dai difensori dell'indagata di omicidio stradale plurimo, un'automobilista milanese di 53 anni e delle parti civili, i familiari delle due vittime, Fabio Castelli, monzese di 55 anni direttore amministrativo delle Scuole Parrocchiali San Biagio a Monza e Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

