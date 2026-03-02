Sulle orme di Marco Polo il viaggio in bici di Matteo da Pechino a Venezia

Matteo ha completato un viaggio in bicicletta da Pechino a Venezia, coprendo una distanza di 13.000 chilometri. Venerdì scorso, è arrivato nella città italiana, dopo aver attraversato diverse nazioni e territori lungo la storica Via della Seta. La sua avventura ripercorre le rotte di Marco Polo, portando a termine un lungo percorso di oltre due mesi.

È arrivato a Venezia venerdì scorso, 27 febbraio, dopo aver percorso 13mila chilometri in bicicletta da Pechino a Venezia, ripercorrendo le orme di Marco Polo lungo la Via della Seta. L'impresa è di Matteo Stella, ciclista solitario partito lo scorso 14 ottobre, che ha attraversato territori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Fino alla Cina da Pescara: un viaggio di 205 giorni “Sulle orme di Marco Polo” senza mai salire su un aereoIl giovane regista abruzzese Davide Lupinetti, originario di Silvi, è partito da Pescara e ha raggiunto la Cina.

Venezia rivela il sogno in marmo di Marco Polo: la mostra che rianimaVenezia: il monumento a Marco Polo riemerge dopo 130 anni di oblio Il cielo grigio di Venezia, illuminato da un sole timido, fa da sfondo a una...

Il corto Sulle orme di Marco Polo - Pippo non lo sa: la seta come filo tra passato e presenteUn viaggio che unisce storia e memoria, tradizioni e curiosità, affidato allo sguardo di due bambini. È il cuore di Sulle orme di Marco Polo – Pippo non lo sa, cortometraggio scritto e diretto da ... rainews.it

Clizia Fornasier e Attilio Fontana presentano 'Sulle orme di Marco Polo - Pippo non lo sa': un viaggio tra storia e tradizioni veneteLIDO DI VENEZIA - Un viaggio nel tempo alla riscoperta dell’affascinante storia della seta, un tessuto che ha rappresentato per un lungo periodo una tradizione del Veneto, tra acque e filande, che si ... ilgazzettino.it