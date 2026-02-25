Venezia rivela il sogno in marmo di Marco Polo | la mostra che rianima

Il monumento a Marco Polo è stato restaurato dopo 130 anni di abbandono, a causa del deterioramento causato dall’umidità e dal tempo. Gli artigiani hanno lavorato intensamente per ripristinare i dettagli in marmo e rafforzare la struttura. La rinnovata statua ora torna a dominare il panorama veneziano, attirando l’attenzione dei visitatori. Il progetto di recupero ha coinvolto diverse équipe di esperti, pronti a restituire alla città un suo simbolo storico.

Venezia: il monumento a Marco Polo riemerge dopo 130 anni di oblio. Il cielo grigio di Venezia, illuminato da un sole timido, fa da sfondo a una scoperta artistica che promette di riemergere dal passato. Al Magazzino del Sale 3, in Dorsoduro, sta per prendere vita un progetto che unisce storia, arte e tecnologia. Dal 27 febbraio al 4 aprile 2026, l’Accademia di Belle Arti di Venezia presenterà una mostra dedicata a Luigi Ferrari, uno dei più importanti scultori dell’Ottocento italiano. Per la prima volta, il pubblico potrà ammirare in digitale e in scala il monumento a Marco Polo, un’opera mai realizzata ma progettata con precisione da Ferrari. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Il ferry "Marco Polo 1" rientra a Venezia completamente rinnovato Viconovo tra arte e fede: "Così la frazione si rianima con la mostra dei presepi"A Viconovo, la frazione si anima grazie alla mostra ‘Crea il tuo Presepe’.