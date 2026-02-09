Fino alla Cina da Pescara | un viaggio di 205 giorni Sulle orme di Marco Polo senza mai salire su un aereo

Davide Lupinetti, il giovane regista di Silvi, ha completato un viaggio di 205 giorni da Pescara fino in Cina, senza mai prendere un aereo. Partito all’inizio dell’anno, ha attraversato diversi Paesi a piedi, in auto e con altri mezzi di fortuna, seguendo le orme di Marco Polo. Un’impresa che ha voluto raccontare con un film, mettendo alla prova la sua resistenza e il suo spirito di avventura.

Il giovane regista abruzzese Davide Lupinetti, originario di Silvi, è partito da Pescara e ha raggiunto la Cina. Fin qui tutto nella norma, ma Lupinetti ha attraversato i confini senza mai salire su un aereo. Oltre 30.000 chilometri per un totale di 205 giorni di viaggio. Ha percorso la sua.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Pescara Cina "Un viaggio in note sulle orme di Bruscantini" Sulle orme degli Arvali: il 14 dicembre la grande conclusione del viaggio tra archeologia e arte contemporanea alla Magliana Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pescara Cina Argomenti discussi: Perché l’export non basta più alla Cina; Fili di paesaggi trasparenti in dialogo filosofico con la Cina; Ascoltare Carney e Draghi, la prudenza della Cina che avanza in America latina, la Germania senza lavoro, guerriglia e sicurezza; Tutte le mosse di Usa, Ue, Cina e Italia sulle materie prime critiche. Fino alla Cina da Pescara: un viaggio di 205 giorni Sulle orme di Marco Polo senza mai salire su un aereoLupinetti ha attraversato i confini senza mai salire su un aereo. Oltre 30.000 chilometri per un totale di 205 giorni di viaggio ... ilpescara.it Serie C - Giornata 17 @montale_f5 - Futsal Marco Polo Risultato finale: 2-4 Marcatrici: 2x Santini, Segatto, Autogol #forzafmp #futsal #weareone facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.