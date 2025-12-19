Francesca Ghio e lo stupro a 12 anni | Ho fatto nome e cognome al giudice Contenta di aver fatto harakiri

Francesca Ghio ha scelto di denunciare pubblicamente un trauma antico, rivelando nome e cognome dell’uomo che ha abusato di lei a soli 12 anni. Con coraggio e determinazione, ha affrontato il giudice, commentando il suo gesto come un “harakiri” personale. La sua storia mette in luce il dolore silenzioso e la forza di chi sceglie di parlare, rompendo il silenzio su una piaga ancora troppo presente nella società.

Di quell’uomo «di cui si fidava», di quell’imprenditore « della Genova bene » che ha abusato di lei tra le mura di casa quando aveva 12 anni, Francesca Ghio ha fatto nome e cognome davanti a un giudice. «Non si tratta di vendetta personale, ma di un atto politico per tutte le donne che subiscono violenza e non denunciano perché temono di non essere credute», ha detto a Repubblica la 32enne, vicepresidente del Consiglio comunale di Genova e capogruppo di Avs, che il 26 novembre 2024 in Aula ha denunciato la violenza subita. In tribunale, durante l’udienza, Ghio si è opposta alla richiesta di archiviazione per prescrizione avanzata dalla procura e ha rivelato l’identità del suo violentatore. 🔗 Leggi su Open.online

