La consigliera comunale Francesca Ghio ha scelto di parlare pubblicamente di un trauma vissuto da bambina, presentandosi questa mattina in tribunale per fare il nome dell’autore di un abuso subito all’età di 12 anni. Un gesto coraggioso che evidenzia il percorso di denuncia e di lotta contro la violenza, portando alla luce una vicenda personale e importante per la tutela delle vittime.

© Genovatoday.it - Subì violenza a 12 anni: la consigliera comunale Francesco Ghio ha fatto il nome del suo stupratore

La consigliera comunale Francesca Ghio questa mattina si è presentata in tribunale dove ha fatto il nome della persona che aveva abusato di lei quando aveva 12 anni. La denuncia era arrivata pubblicamente durante una seduta di consiglio comunale nel novembre del 2024, in cui Ghio, capogruppo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

