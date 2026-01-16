Gli esami di laboratorio si potranno fare anche in farmacia | dai test per i tumori a quelli per il cuore cosa cambia dal 2026

A partire dal 2026, le farmacie italiane offriranno servizi di laboratorio per test diagnostici, come quelli per tumori e problemi cardiaci. Questa novità mira a rendere più accessibili e capillari i controlli sanitari, integrando le farmacie nel sistema di prevenzione. Con questa evoluzione, le farmacie diventeranno punti di riferimento per la salute, facilitando l'accesso alle diagnosi precoci e contribuendo alla tutela della popolazione.

Nel 2026, le farmacie diventeranno a tutti gli effetti dei centri di prevenzione sanitaria diffusi sul territorio. Con lo scattare del nuovo anno, si amplia – e di parecchio – la gamma di esami diagnostici che sarà possibile fare sotto casa, senza bisogno di recarsi in ospedali, laboratori o cliniche. Si tratta di una diretta conseguenza dell’entrata in vigore di un decreto attuativo, quello previsto dalla riforma dei «nuovi servizi farmaceutici», che punta a rivoluzionare l’assistenza sanitaria di prossimità. I nuovi servizi offerti dalle farmacie. Fino al 2025, in farmacia si potevano eseguire solo test di autodiagnosi, come la glicemia o il colesterolo. 🔗 Leggi su Open.online

