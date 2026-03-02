Studenti veneti bloccati a Dubai | Sentiamo i missili cadere L?attesa per i rientri a casa

Un gruppo di studenti provenienti da Padova e Venezia si trova attualmente a Dubai, dove si trovano a causa della chiusura dello spazio aereo. Secondo quanto riferiscono, sentono i missili cadere nelle vicinanze e sono in attesa di poter tornare in Italia. Non sono stati resi noti numeri ufficiali, ma si sa che sono coinvolti anche studenti provenienti dal Friuli.

VENEZIA - Un numero preciso non c’è. A parte il gruppo di studenti di Padova e di Venezia, non si sa quanti siano i veneti e i friulani bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e alla conseguente ritorsione di Teheran. Non si vola più sopra Israele, Qatar, Siria, Iran, Iraq, Kuwait e Bahrein, così come sugli Emirati Arabi. Chi era in transito si è trovato bloccato, chi soggiornava per motivo di studio o di lavoro non sa quando potrà tornare a casa. La mancanza di un quadro preciso è dovuto a più fattori, come spiegano alla Direzione Relazioni Internazionali della Regione Veneto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Iran, decine di italiani bloccati a Dubai. BigMama: "Sentiamo missili sulla testa"Non solo il ministro della Difesa Guido Crosetto: sono decine gli italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo degli Emirati...

Big Mama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa, un incubo. Sono terrorizzata, voglio solo tornare a casa""Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

