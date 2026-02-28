Big Mama bloccata a Dubai | Sentiamo i missili sulla testa un incubo Sono terrorizzata voglio solo tornare a casa

Big Mama si trova attualmente a Dubai, dove ha raccontato di sentire missili sopra la testa e di vivere un incubo quotidiano. La cantante italiana ha espresso paura e desiderio di tornare a casa, chiedendo l’aiuto di amici e followers per condividere la sua situazione. Sono molti gli italiani coinvolti in questa emergenza, e lei ha invitato a diffondere il suo appello.

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". E' il drammatico appello lanciato sui social da Big Mama bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo e della cancellazione dei voli, risultanti dall'escalation militare in Medio Oriente. Dubai colpita nella guerra Usa-Iran: missili e paura a Palm Jumeirah, l'isola del lusso. Stop ai voli: bloccato anche Crosetto "Sono partita dall'aeroporto di Malè, - racconta la cantante - il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai.