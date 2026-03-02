Studenti minorenni rientreranno con volo speciale da Abu-Dhabi
Domani, un volo speciale partirà da Abu Dhabi verso Milano, organizzato dalle autorità emiratine. A bordo ci saranno circa 200 studenti minorenni che si trovano negli Emirati Arabi Uniti. La compagnia di volo è stata messa a disposizione dalle autorità locali per il rientro del gruppo. Il viaggio si svolgerà secondo un programma stabilito dalle autorità competenti.
Domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Mosca:bene a Abu Dhabi,ma molto da fare
Il Donbass divide ancora Kyiv e Mosca. Novità da Abu DhabiIl tema territoriale sembra confermarsi ancora una volta come la chiave di volta delle discussioni negoziali sul conflitto in Ucraina, sulla base di...
Una raccolta di contenuti su Abu Dhabi.
Discussioni sull' argomento Tajani, domani rientreranno i 200 studenti minorenni; Dubai, centinaia di studenti italiani bloccati per la crisi in Iran. La testimonianza; Iran studenti e tutor bloccati a Dubai cresce la pressione diplomatica.
Nella notte ci sono state esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Wizz Air nelle scorse ore ha confermto che, a seguito della recente escalation, tutti i voli da e per l’Arabia Saudita saranno cancellati fino al 7 marzo compreso - facebook.com facebook
Non solo persone bloccate a Dubai, Doha o Abu Dhabi, ma centinaia di migliaia di passeggeri settimana viaggiano tra Europa e Asia utilizzando uno dei megahub in queste tre città. La crisi del trasporto aereo è davvero grande. La mia analisi qui: x.com