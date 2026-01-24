Il Donbass divide ancora Kyiv e Mosca Novità da Abu Dhabi

Il conflitto nel Donbass continua a rappresentare un punto centrale nelle tensioni tra Kyiv e Mosca. Durante la prima giornata del dialogo trilaterale ad Abu Dhabi, il tema territoriale si è confermato come elemento chiave nelle discussioni negoziali. La situazione rimane complessa e in evoluzione, sottolineando l'importanza di un approfondimento delle questioni territoriali e diplomatiche nel contesto internazionale.

Il tema territoriale sembra confermarsi ancora una volta come la chiave di volta delle discussioni negoziali sul conflitto in Ucraina, sulla base di quanto avvenuto nel corso della prima, introduttiva giornata del confronto trilaterale apertosi ieri negli Emirati Arabi Uniti. In questo consesso rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina e Russia si sono riuniti per cercare di trovare un compromesso che possa permettere di porre fine al conflitto, quasi giunto ormai al suo quarto anniversario. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che la disputa territoriale rappresenta il cuore delle discussioni, sottolineando che è ancora troppo presto per trarre conclusioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

