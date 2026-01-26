Mosca | bene a Abu Dhabima molto da fare

Il Cremlino ha espresso valutazioni positive riguardo ai primi incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, definiti

12.43 Il Cremlino giudica "positivamente" che i contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa siano cominciati ad Abu Dhabi "in modo costruttivo", ma "c'è ancora molto lavoro da fare". Così il portavoce Peskov, citato dalla Tass. "Sarebbe un errore aspettarsi una alta efficacia dai primi contatti. Una questione molto complessa", ha dichiarato. E ha aggiunto che per Mosca ha "un significato fondamentale" la questione dei territori. Peskov ha anche affermato che al momento "non è in programma" una nuova telefonata tra Putin e Trump.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Donbass divide ancora Kyiv e Mosca. Novità da Abu DhabiIl conflitto nel Donbass continua a rappresentare un punto centrale nelle tensioni tra Kyiv e Mosca.

I colloqui di Mosca preparano il terreno per Abu Dhabi. Cosa è stato dettoI colloqui di Mosca, che hanno coinvolto una delegazione statunitense, si sono svolti in un contesto di negoziati in Ucraina e preparano il terreno per i prossimi incontri ad Abu Dhabi.

Argomenti discussi: Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Ucraina-Russia-Usa, riflettori puntati su vertice Abu Dhabi: negoziati per stop guerra tra Mosca e Kiev; Ad Abu Dhabi anche gli incontri bilaterali tra Kiev e Mosca senza gli Usa.

Ad Abu Dhabi iniziati i negoziati formali Mosca-Usa-Ucraina. 'Proseguiranno per 2 giorni'Il Donbass al centro del vertice con Mosca e Washington. L'Ue: 'Pieno sostegno a Kiev, 200 miliardi dall'inizio della guerra'. La Commissione risponde alle critiche del presidente ucraino (ANSA) ... ansa.it

Ucraina, si tratta ad Abu Dhabi. Braccio di ferro sul DonbassLo scoglio più arduo che si frappone alla pace in Ucraina rimane la questione territoriale. ansa.it

