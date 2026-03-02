Studenti lecchesi bloccati a Dubai il ministro Valditara rassicura | In Italia domani al più tardi venerdì

Undici studenti delle scuole superiori di Lecco, provenienti dall'Istituto Maria Ausiliatrice, sono attualmente bloccati a Dubai. Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che gli studenti torneranno in Italia entro domani o al massimo venerdì. La situazione riguarda studenti di terza e quarta superiore che si trovano negli Emirati Arabi. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Lecco, 2 marzo 2026 – Domani, al più tardi entro venerdì. Potrebbero lasciare gli Emirati Arabi e tornare a casa in Italia a breve gli 11 studenti di terza e quarta superiore dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco rimasti bloccati a Dubai. Iran, l'angoscia di Roberto Piazza: “Vedo il terrore della gente. È una guerra di interessi e Trump vuole pure il Nobel per la pace" I ragazzi nsieme a due loro professori, in seguito alla chiusura dello spazio aereo nei cieli del Medio Oriente e della cancellazione di tutti i voli civili a causa dell'offensiva di americani e israeliani contro i Pasdaran in Iran e la conseguenze loro reazione nei confronti degli alleati nella zona del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

