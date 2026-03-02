Studenti italiani bloccati a Dubai | Wsc Italia rassicura le famiglie sulle condizioni di sicurezza

Wsc Italia ha comunicato alle famiglie degli studenti italiani che si trovano a Dubai che i duecento studenti coinvolti sono al sicuro e si trovano in buone condizioni. L'organizzazione ha fornito aggiornamenti sulle loro situazioni, rassicurando circa la sicurezza dei giovani, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi del blocco. La comunicazione mira a mantenere informate le famiglie e a garantire la tranquillità dei giovani.

I referenti dell'organizzazione rassicurano le famiglie: i duecento studenti italiani bloccati a Dubai confermano di essere al sicuro. Insieme alle istituzioni, si attendono a breve soluzioni tempestive per il rientro definitivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studentiNumerosi italiani sono bloccati a Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco lanciato sabato 28... Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: “Sono al sicuro in hotel”. Le famiglie: “Siamo preoccupati”Un gruppo di circa 200 studenti e studentesse è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo: la Farnesina afferma che sono al sicuro,... Contenuti e approfondimenti su Wsc Italia. Temi più discussi: A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: Siamo preoccupati per il loro ritorno; Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a Dubai; Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'; Studenti bloccati a Dubai in attesa di rientrare in Italia. Dubai, l'incubo di 204 studenti italiani bloccati. La paura nei bunker: «Scene surreali, sembrava un film»La crisi internazionale tra Iran e Stati Uniti ha trasformato un viaggio d'istruzione in un incubo per centinaia di ragazzi italiani a Dubai. msn.com Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'Nessun rischio sulla incolumità degli italiani, molti studenti, rimasti bloccati a Dubai, ma preoccupazione per l'alto numero delle persone presenti negli Emirati Arabi e che devono rientrare in ... ansa.it La crisi internazionale tra Iran e Stati Uniti ha trasformato un viaggio d'istruzione in un incubo per centinaia di ragazzi italiani a Dubai. Circa duecento studenti italiani impegnati in un progetto di simulazione delle assemblee Onu con Wsc Italia si trovano attual - facebook.com facebook