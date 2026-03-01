Dopo l'attacco all'Iran da parte di Usa e Israele, molte famiglie italiane con circa 200 studenti si trovano bloccate a Dubai. Tra loro ci sono persone legate a ristoranti e chef italiani, che si trovano impossibilitati a tornare in Italia. La situazione ha generato preoccupazione tra chi aspetta notizie e cerca di capire come rientrare nel paese.

Numerosi italiani sono bloccati a Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco lanciato sabato 28 febbraio da Usa e Israele contro l’Iran. Tra i nostri connazionali c’è apprensione dopo che missili e droni iraniani hanno colpito l’aeroporto emiratino e l’isola artificiale Palm, sede di lussuosi hotel e ville. Tra loro ci sono il ministro della Difesa Guido Crosetto, la cantante Big Mama, lo chef Vincenzo Iaccarino e 204 studenti, tra cui minorenni, che partecipavano a una vacanza studio. Guerra Iran, gli italiani bloccati a Dubai Bombe e danni anche a Dubai. Dopo l’attacco sferrato da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro il territorio israeliano e le diverse basi statunitensi presenti nell’area, dal Kuwait al Bahrein, dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studenti

Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studentiUnità di crisi della Farnesina al lavoro per censire tutti gli italiani a Dubai, tra residenti e turisti.

Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di Big Mama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

Approfondimenti e contenuti su Big Mama.

Temi più discussi: Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: Siamo preoccupati per il loro ritorno; Iran, decine di italiani bloccati a Dubai. BigMama: Sentiamo missili sulla testa; Gli italiani bloccati a Dubai, non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: Anche 5-6 bombe ogni mezz'ora.

Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studentiNumerosi italiani italiani bloccati a Dubai dopo l'attacco all'Iran sferrato da Usa e Israele: tra loro Big Mama, lo chef Iaccarino e 204 studenti ... virgilio.it

Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a DubaiLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai ... tg24.sky.it

Big Mama bloccata a Dubai: “Ho paura sento i missili sopra la testa, ho tanta paura “ #farwest - facebook.com facebook

Quando ho letto "Big Mama e Crosetto bloccati a Dubai" ho pensato fosse il nuovo film di Vanzina. [ @ValerioCoscetti] x.com