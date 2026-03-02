Studenti bolognesi verso il rientro da Dubai Tajani | Volo speciale Abu Dhabi-Milano Il preside | Stanno bene

Domani si prevede il rientro a Bologna di cinque studenti del liceo Malpighi, rimasti a Dubai dall’inizio della crisi in Iran. Il volo speciale Abu Dhabi-Milano, annunciato da Tajani, è stato organizzato per riportarli in Italia. Il preside della scuola ha confermato che gli studenti stanno bene e che sono pronti a tornare a casa dopo le settimane all’estero.

Bologna, 2 marzo 2026 – Si attende per domani il ritorno dei cinque studenti del liceo Malpighi di Bologna, che risultano tra gli italiani ancora a Dubai dallo scoppio della crisi in Iran. Assieme a loro, rimasti bloccati in seguito allo stop dei voli, ci sono anche quattro studenti riminesi, ma tutti dovrebbero rientrare in Italia (inizialmente si parlava di mercoledì 4 marzo). "Su nostra richiesta –ha detto infatti ministro degli Esteri Antonio Tajani – domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese".