Studenti bloccati a Dubai in attesa di rientrare in Italia

Da sabato, studenti italiani a Dubai sono impossibilitati a tornare in Italia a causa della chiusura degli spazi aerei negli Emirati Arabi Uniti. L'ambasciata italiana ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno monitorando la situazione di centinaia di cittadini italiani rimasti bloccati, legata alla crisi in Iran. Nessuna informazione ufficiale sulle tempistiche di riapertura.

