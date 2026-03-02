Studentessa morta in Erasmus a Cordoba | addio a Emma Cerretelli la Federico II in lutto per la 24enne
Una studentessa di 24 anni di Grosseto, iscritta alla facoltà di Veterinaria alla Federico II di Napoli, è deceduta all’ospedale di Cordoba durante un soggiorno Erasmus. La giovane, proveniente dall’Italia, si trovava in Spagna per un’esperienza di studio e ha perso la vita in circostanze che sono ancora oggetto di indagine. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari.
Emma Cerretelli, studentessa 24enne di Grosseto iscritta a Veterinaria alla Federico II di Napoli, è morta all'ospedale di Cordoba durante l'Erasmus. L'intero ateneo esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Studentessa 24enne in Erasmus morta all’ospedale di CordobaTempo di lettura: 2 minuti Cordoglio degli studenti e dell’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della...
Leggi anche: Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico II
Una selezione di notizie su Emma Cerretelli.
Studentessa 24enne in Erasmus morta all'ospedale di CordobaCordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli per ... ansa.it
Studentessa toscana 24enne muore in Erasmus a CordobaEmma Cerretelli, originaria di Castel del Piano, frequentava Medicina Veterinaria alla Università degli Studi di Napoli Federico II ... gonews.it