Studentessa morta in Erasmus a Cordoba | addio a Emma Cerretelli la Federico II in lutto per la 24enne

Una studentessa di 24 anni di Grosseto, iscritta alla facoltà di Veterinaria alla Federico II di Napoli, è deceduta all’ospedale di Cordoba durante un soggiorno Erasmus. La giovane, proveniente dall’Italia, si trovava in Spagna per un’esperienza di studio e ha perso la vita in circostanze che sono ancora oggetto di indagine. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari.