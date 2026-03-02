Studentessa 24enne in Erasmus morta all’ospedale di Cordoba

Una studentessa di 24 anni, in Erasmus, è deceduta all’ospedale di Cordoba. La ragazza, arrivata da un altro Paese, era stata ricoverata in seguito a un problema di salute. La comunità del dipartimento di appartenenza e gli studenti hanno espresso il loro cordoglio. La notizia ha suscitato preoccupazione tra chi conosceva la giovane e la sua esperienza di studio all’estero.

Tempo di lettura: 2 minuti Cordoglio degli studenti e dell’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’ università Federico II di Napoli per la morte durante un programma Erasmus a Cordoba (Spagna) di una studentessa del quarto anno, Emma Cerretelli, 24 anni. La giovane, originaria di Castel del Piano (Grosseto), è deceduta nell’ospedale della città spagnola dove era stata ricoverata nella cardiologia. Secondo quanto emerge, non aveva manifestato problemi di salute. A Napoli era iscritta al corso di Medicina Veterinaria. In un post su Fb gli studenti e il. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

