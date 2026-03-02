Studentessa della Federico II muore in Erasmus a Cordoba | aveva 24 anni

Una studentessa di 24 anni iscritta a Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli è morta in Spagna mentre partecipava a un programma Erasmus a Cordoba. La giovane, originaria di Napoli, si trovava in Andalusia per completare il suo percorso di studi quando è avvenuto il tragico incidente. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze della scomparsa.

Emma Cerretelli, iscritta a Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli, è deceduta in Spagna durante il programma Erasmus. Il cordoglio del Dipartimento e degli studenti. Dolore e sgomento alla Federico II di Napoli per la scomparsa di Emma Cerretelli, 24 anni, studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria, morta durante un periodo di Erasmus a Cordoba, in Spagna. La giovane, originaria di Castel del Piano (Grosseto), è deceduta nell’ospedale della città andalusa, dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia in seguito a un infarto. Secondo quanto emerso, non avrebbe mai manifestato in precedenza particolari problemi di salute. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Studentessa della Federico II muore in Erasmus a Cordoba: aveva 24 anni Studentessa morta in Erasmus a Cordoba: addio a Emma Cerretelli, la Federico II in lutto per la 24enneEmma Cerretelli, studentessa 24enne di Grosseto iscritta a Veterinaria alla Federico II di Napoli, è morta all'ospedale di Cordoba durante l'Erasmus. Leggi anche: Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico II Studentessa della Federico II muore in Spagna durante l’Erasmus Approfondimenti e contenuti su Studentessa della Federico. Temi più discussi: Grave lutto alla Federico II: morta prematuramente brillante studentessa; Lutto in Ateneo per la prematura scomparsa di Emma Carratelli; Un viaggio nella galassia delle discipline scientifiche. Voglio darmi delle risposte; Campionati italiani di cucina: meritato terzo posto per studentessa del Dieffe di Noventa. Tragedia durante l’Erasmus in Spagna, muore una studentessa di 24 anni: ecco chi èLa giovane, iscritta al quarto anno di Medicina Veterinaria, si è spenta all’ospedale di Cordova. Messaggi di dolore dall’ateneo e dal suo paese d’origine ... lanuovasardegna.it Grave lutto alla Federico II: morta prematuramente brillante studentessaAddio a Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’università di Cordoba ... napolitoday.it Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Emma Cerretelli, studentessa di Medicina Veterinaria della Federico II, durante il suo Erasmus a Córdoba. Emma aveva scelto di partire, di mettersi in gioco, di studiare e aprirsi al mondo con coraggio e cur x.com la Repubblica. . Cordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli per la morte della studentessa del quarto anno, E - facebook.com facebook