Studentessa della Federico II muore in Erasmus a Cordoba | aveva 24 anni

Una studentessa di 24 anni iscritta a Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli è morta in Spagna mentre partecipava a un programma Erasmus a Cordoba. La giovane, originaria di Napoli, si trovava in Andalusia per completare il suo percorso di studi quando è avvenuto il tragico incidente. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze della scomparsa.

Emma Cerretelli, iscritta a Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli, è deceduta in Spagna durante il programma Erasmus. Il cordoglio del Dipartimento e degli studenti. Dolore e sgomento alla Federico II di Napoli per la scomparsa di Emma Cerretelli, 24 anni, studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria, morta durante un periodo di Erasmus a Cordoba, in Spagna. La giovane, originaria di Castel del Piano (Grosseto), è deceduta nell’ospedale della città andalusa, dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia in seguito a un infarto. Secondo quanto emerso, non avrebbe mai manifestato in precedenza particolari problemi di salute. 🔗 Leggi su 2anews.it

