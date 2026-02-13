Studentessa Erasmus morta in casa | il gip si riserva sull' archiviazione del caso

Julie, studentessa Erasmus di 23 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Lecce, e il gip Tea Verderosa sta ancora decidendo se archiviare o meno il caso. La giovane, arrivata in Italia sei mesi fa, aveva lasciato un messaggio sui social prima della scomparsa, lasciando sospetti tra amici e parenti. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso, ma finora non ci sono ancora risposte definitive.

L'istanza di opposizione dei legali che assistono i genitori era stata presentata nel settembre scorso. La 21enne francese si trovava a Lecce per il programma Ue. Unico indagato, un giovane del Brindisino: istigazione al suicidio e violenza sessuale le ipotesi LECCE - Al termine della camera di consiglio, la gip del tribunale di Lecce Tea Verderosa si è riservata sull'archiviazione dell'indagine relativa alla morte di Julie. Si tratta della studentessa francese il cui corpo senza vita era stato rinvenuto in un appartamento di Lecce il 22 ottobre 2023. La pm Rosaria Petrolo aveva chiesto l'archiviazione del caso.