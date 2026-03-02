Stop all’acqua Latina chiude le scuole dal pomeriggio | l’ordinanza

A Latina, le scuole resteranno chiuse nel pomeriggio a causa di una decisione dell’amministrazione comunale. L’ordinanza sindacale n. 123 è stata firmata oggi e riguarda tutte le scuole presenti nel territorio comunale. La chiusura si rende necessaria in seguito a una riduzione dell’approvvigionamento idrico che interessa la città. La misura entrerà in vigore a partire dalle ore 14.00 e durerà fino a nuovo avviso.

Latina, 2 marzo 2026 – Latina si prepara a un pomeriggio di scuole chiuse. Con l’ordinanza sindacale n. 73 del 27 febbraio 2026, il Comune dispone la sospensione delle attività didattiche dalle ore 15:00 di martedì 3 marzo 2026 e comunque fino al ripristino del servizio idrico, previsto nel corso della notte del 4 marzo. Il provvedimento arriva dopo la comunicazione di Acqualatina SpA, che segnala un intervento tecnico programmato finalizzato a ristabilire la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire criticità sulle condotte interessate. La sospensione del flusso idrico, spiega l’ordinanza, rende incompatibile il regolare svolgimento del servizio scolastico per motivi di igiene pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

