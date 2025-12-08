Manca l' acqua | il sindaco chiude le scuole
Scuole chiuse a Mondragone nella giornata di domani, 9 dicembre. Lo ha deciso il sindaco Francesco Lavanga che ha firmato l'apposita ordinanza. A motivare la decisione del primo cittadino è motivata dal guasto alla rete idrica sulla condotta verificatosi nel territorio di Carinola. Ciò ha portato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
