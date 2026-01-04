Con il Venezuela contro l' imperialismo Usa | il corteo a Firenze FOTO - VIDEO

Oggi a Firenze si è svolto un corteo promosso dalle comunità dell’America Latina per esprimere solidarietà al Venezuela e protestare contro l’interventismo degli Stati Uniti. La manifestazione, partita da piazza Ognissanti e arrivata davanti al consolato americano sul lungarno Vespucci, ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle comunità latinoamericane. Un momento di riflessione e di denuncia pacifica, volto a sottolineare l’importanza del rispetto sovranazionale e dei diritti dei popoli.

“Giù le mani dal Venezuela, contro l'imperialismo Usa”. Questo striscione apriba la manifestazione che nel tardo pomeriggio di oggi, convocata dalle comunità dell'America Latina presenti a Firenze, ha sfilato da piazza Ognissanti fino al consolato Usa sul lungarno Vespucci.“Solidarietà al popolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Con il Venezuela, contro l'imperialismo Usa": il corteo a Firenze / FOTO - VIDEO Leggi anche: Corteo in centro a Firenze. “Manifestiamo contro l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela” Leggi anche: Qui a Caracas il Venezuela mi pare sereno: così sfida l’imperialismo Usa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gli Usa attaccano il Venezuela. Salta qualsiasi riferimento al diritto internazionale, l’imperialismo ha scelto la violenza come unica forma di dominio sui popoli. L’USB chiama alla mobilitazione immediata in ogni città; Venezuela, manifestazione a Firenze: 'Contro l'imperialismo Usa. Solidarietà al popolo venezuelano'; L’imperatore d’Occidente colpisce ancora; Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa. A Firenze manifestazione davanti al consolato Usa, 'Giù le mani dal Venezuela' - Con lo slogan 'Yankee go home' e sulle note degli Intillimani, si è da poco conclusa a Firenze una manifestazione ... notizie.tiscali.it

Venezuela, manifestazione a Firenze: 'Contro l'imperialismo Usa. Solidarietà al popolo venezuelano' - Solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano", è la manifestazione lanciata dalle comunità dell'America Latina a Firenze per domani, 4 gennaio, in seguito all ... 055firenze.it

Attacco USA al Venezuela, manifestazione a Firenze davanti al consolato degli Stati Uniti - Manifestazione a Firenze davanti al consolato Usa contro l’aggressione americana al Venezuela. gonews.it

Dopo il blitz in Venezuela, la comunità internazionale si interroga sul futuro degli Usa e sul ruolo di Trump. L’azione militare segna una svolta storica, tra giustificazioni contro Maduro e il rischio di un nuovo imperialismo. L’analisi di @gfd_anna x.com

Manifestazione lanciata dalle comunità dell’America Latina a Firenze per oggi 4 gennaio. "Rivendichiamo l’indipendenza e sovranità del Venezuela a difesa di tutta l’America Latina, contro le aggressioni, la destabilizzazione e i colpi di stato dell’imperialismo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.