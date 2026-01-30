Piccoli spiragli dall’Ucraina Stop temporaneo ai bombardamenti sulle città

Gli scontri in Ucraina fanno una pausa. Dopo settimane di bombardamenti intensi, Vladimir Putin avrebbe promesso a Donald Trump di sospendere gli attacchi contro Kyiv e altre città ucraine per una settimana. Una tregua temporanea, che potrebbe aprire qualche spiraglio per future negoziazioni. La notizia arriva mentre il freddo estremo mette in crisi il sistema energetico della capitale, creando ancora più tensione nella regione.

Un piccolo e contestuale progresso nel dialogo negoziale potrebbe rappresentare una base per lavori futuri? Questo è quello che si chiedono molti degli osservatori, dopo che il Presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto da Vladimir Putin l’impegno a sospendere per una settimana gli attacchi missilistici contro Kyiv e altre città ucraine, nel pieno di un’ondata di freddo estremo che ha messo in grave difficoltà il sistema energetico della capitale. Non è però chiaro quando e in quale contesto sia avvenuto questo contatto, né la Casa Bianca né il Cremlino hanno confermato un colloquio diretto recente tra i due leader. 🔗 Leggi su Formiche.net

