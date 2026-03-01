Alessia nell’inferno di Dubai | Ho visto i missili dall’albergo siamo in qualcosa di più grande di noi

Una studentessa di 21 anni, residente a Reggio Emilia, si trova attualmente bloccata a Dubai mentre descrive di aver visto missili dall’albergo in cui soggiorna. Era arrivata lì da circa dieci giorni per un’esperienza con un’organizzazione no profit e avrebbe dovuto tornare in Italia sabato sera. La ragazza ha riferito di trovarsi in una situazione molto difficile e pericolosa.

Reggio Emilia, 1 marzo 2026 – Una studentessa reggiana bloccata nell’inferno di Dubai. Alice Cocchi, 21 anni – al secondo anno di Scienze Politiche all’Università di Parma – sarebbe dovuta partire sabato sera per tornare a casa dopo dieci giorni di esperienza con un’organizzazione no profit. Ma all’improvviso è rimasta catapultata a suo malgrado in mezzo a una guerra: gli Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran che a sua volta risponde con missili nelle terre emiratine. Spazio aereo chiuso, voli cancellati e tanta paura. Ma la giovane di Canali ha reagito con grande coraggio e preparazione, pronta ad ogni evenienza. Alice, innanzitutto come sta? “Sto vivendo una situazione irreale, siamo in qualcosa di più grande di noi che ci disorienta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

